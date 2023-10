Schiacciato dalle ruote di un camion, operaio 21enne ricoverato in rianimazione Un operaio di 21 anni è stato travolto da un camion mentre si trovava sotto il mezzo pesante per effettuare delle riparazioni. L’incidente è avvenuto nello stabilimento Iveco di Brescia. Il giovane è ricoverato in rianimazione.

A cura di Fabio Pellaco

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato l'11 dicembre nello stabilimento Iveco di Brescia. Un operaio di 21 anni addetto alle manutenzioni è rimasto schiacciato da un camion guidato da un collega che non si sarebbe accorto della sua presenza sotto il mezzo. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia.

Il 21enne stava lavorando sotto il mezzo pesante

L'incidente è avvenuto nella mercoledì mattina all'interno della grande struttura di via Volturno. Intorno alle 11, l'operaio si trovava sotto un mezzo pesante per effettuare dei lavori di riparazione. Secondo le prime informazioni rese note, un collega sarebbe salito a bordo del camion con l'intenzione di spostarlo, ma non si sarebbe accorto del giovane schiacciandolo con le ruote.

Subito dopo l'incidente è scattato l'allarme. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia ha inviato nello stabilimento Bresciano i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 con un'automedica e un'ambulanza per soccorrere l'operaio.

Ricoverato in rianimazione all'ospedale di Brescia

Il 21enne è stato stabilizzato e trasferito sull'ambulanza, giunta sul luogo dell'incidente in codice rosso. Come verificato dai medici, nell'impatto con le ruote del camion il giovane ha riportato un grave trauma toracico. È stato ricoverato nel reparto di rianimazione degli Spedali Civili di Brescia.

Per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Brescia e dei tecnici del servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Agenzia di Tutela della Salute.

A seguito dell'incidente i sindacati hanno indetto per oggi due ore di sciopero. Dalle 14.15 alle 16.15 incroceranno le braccia i lavoratori dei reparti di completamento, dove è avvenuto il grave infortunio, montaggio, collaudo e finizione.