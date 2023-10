Schiacciato da un carico di rottami, operaio 24enne ricoverato in rianimazione Un giovane operaio di 24 anni è stato ricoverato in rianimazione dopo essere rimasto schiacciato da un carico di rottami mentre lavorava in un’azienda nel Bresciano. È stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Il 5 ottobre un giovane di 24 anni è stato travolto da un carico di rottami mentre lavorava in un'azienda di Calcinato, in provincia di Brescia. L'operaio è stato trasportato in elisoccorso e ricoverato d'urgenza in rianimazione agli Spedali Civili con diversi traumi. La sua prognosi resta riservata.

Travolto mentre stava scaricando rottami

L'incidente è accaduto nel pomeriggio di giovedì 5 ottobre nella frazione di Ponte San Marco. Intorno alle 16, il 24enne stava lavorando all'interno della Cablesteel, un'azienda che produce sistemi e apparecchiature per il sollevamento industriale, la movimentazione e l'ancoraggio. Mentre scaricava del materiale ferroso, un carico di rottami è caduto a terra lo ha travolto.

I colleghi che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato il Numero unico per le emergenze. Il giovane, residente a Gavardo, è stato soccorso con la massima urgenza dai volontari del 118 di Calcinato e Mazzano che sono accorsi sul posto con un'ambulanza.

Ricoverato in rianimazione a Brescia

Da una prima ricostruzione, sembra che il carico fosse sollevato da un carroponte che, per cause ancora da accertare, avrebbe ceduto facendo crollare il materiale. Il giovane sarebbe riuscito a scansarsi dalla traiettoria dell'impatto con un balzo all'indietro, ma sarebbe comunque stato colpito di striscio. Nell'infortunio ha riportato uno schiacciamento degli arti, oltre a un serio trauma toracico e un trauma cranico.

I soccorritori hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso che è decollato da Brescia. L'operaio è stato ricoverato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravi anche se non sarebbe in periodo di vita, la prognosi resta riservata.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei tecnici del servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Agenzia di Tutela della Salute (Psal Ats) con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda.