in foto: La vittima, Roberto Bogialli

Si chiamava Roberto Bogialli ed era un pittore molto conosciuto nella zona la vittima dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 febbraio, nel comune di Civo, in Valtellina. Bogialli, 68 anni, stava percorrendo con la sua auto la strada provinciale "dei Cech", una strada secondaria che collega alcuni piccoli centri nella zona di Morbegno, quando un masso si è staccato da un costone roccioso ed è caduto sulla vettura, sfondandola. Per Bogialli, purtroppo, non c'è stato niente da fare: l'uomo è morto sul colpo. Nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente.

La vittima era originaria di Civo e viveva a Morbegno

Bogialli era nato a Morbegno, in provincia di Sondrio, nel 1952. Era originario di Civo, ma nel 1980 si era poi trasferito a Morbegno. Fin da ragazzo aveva iniziato a dipingere, assecondando una delle sue passioni, alla quale nel 1980 aveva unito quella per la fotografia. Stando a quanti riportato sul sito "Valtellinarte", negli anni Bogialli aveva partecipato a diversi concorsi sia nazionali sia internazionali e dal 1990 esponeva le sue opere nell'ambito di mostre personali e collettive.

L'assessore Sertori: "Tragedia che lascia senza parole"

Questa mattina il pittore stava rientrando da un'escursione, quando la sua Audi è stata centrata dal pesante masso che ha sfondato il tetto e il parabrezza dell'auto. Bogialli è morto sul colpo: il suo corpo è rimasto incastrato nell'abitacolo e le operazioni per recuperare la salma, a cui hanno partecipato i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, i carabinieri di Chiavenna e i soccorritori del 118, sono state particolarmente difficoltose. Sull'episodio è arrivato anche il commento dell'assessore regionale alla Montagna, enti locali e piccoli comuni Massimo Sertori: "Una preghiera per la vittima di questa tragedia che ci lascia senza parole".