Scende dall’auto dopo aver urtato qualcosa lungo l’autostrada e viene investito, morto sul colpo

Tragedia nella notte lungo l'autostrada A4 all'altezza di Bergamo. Un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso sul colpo da un'automobile che l'ha travolto. Secondo quanto ricostruito, la vittima, residente a Carugate, sarebbe sceso dal proprio veicolo dopo aver urtato qualcosa quando l'altra automobile l'ha colpita in pieno. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi. Tre ambulanze e un'automedica hanno raggiunto il tratto autostradale interessato dal tragico schianto. Al loro arrivo, gli operatori sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare l'uomo, purtroppo senza fortuna. Soccorsa anche la compagna del 50enne, che sedeva sul lato del passeggero: fortunatamente rimasta illesa, è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII in un forte stato di choc.

Vani gli sforzi dei soccorritori, sulla vicenda indaga la polizia stradale

Lungo la A4 sono arrivati con gli operatori del 118 anche gli agenti della polizia stradale di Seriate, nella Bergamasca, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per provare a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il sinistro ha infatti interessato un totale di quattro automobili. Quella dell'uomo, dopo che questi è stato travolto, è stata impattata da altri due veicoli. La polizia stradale, mentre effettuava i rilievi, ha dovuto gestire anche il poco traffico delle ore deviandolo sulle corsie libere della strada ad alta velocità.