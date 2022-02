Scende dall’auto dopo un incidente e viene travolto da un’altra vettura: ragazzo morto sul colpo Un ragazzo è morto questa notte a Varese dopo essere stato travolto da un’auto sul raccordo dell’autostrada A8. Secondo quanto riportato, la vittima sarebbe scesa dalla propria auto senza indossare il gilet ad alta visibilità dopo aver impattato il guardrail.

Un ragazzo di età non specificata è morto questa notte travolto da un'autovettura lungo il raccordo tra la autostrada A8 e l'uscita cittadina di Varese. La tragedia si è consumata qualche minuto dopo le 2 di stamattina, venerdì 18 febbraio. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, che stanno indagando sul caso, la vittima sarebbe stata uccisa da un'auto in corsa dopo essere scesa dalla propria a seguito di un incidente.

Scende dall'auto dopo aver sbattuto contro il guardrail e viene investito

L'allarme è scattato undici minuti dopo le due, quando una chiamata che ha raggiunto il centralino del 118 ha avvisato dell'investimento dell'uomo lungo il raccordo autostradale, a poche centinaia di metri dall'ospedale di Circolo di Varese. Sul posto si sono quindi precipitati gli operatori sanitari inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, arrivati con due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate: nei momenti subito successivi all'arrivo dei soccorritori, e durante tutto il tragitto che li ha portati al pronto soccorso varesino, i medici del 118 hanno cercato di rianimarlo, purtroppo senza successo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Varese che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni filtrare, il ragazzo sarebbe sceso dal suo veicolo a seguito di un incidente contro il guardrail senza indossare il giubbetto catarifrangente per segnalare la propria presenza agli altri automobilisti. Non notato, quindi, da una delle auto in arrivo, è stato travolto in pieno. Ferito lievemente il conducente del veicolo, ricoverato in ospedale in codice verde.