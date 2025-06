Scavalca il cancello di casa e una gamba resta infilzata, trasferito d’urgenza in ospedale

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 giugno, un uomo di cinquant'anni è rimasto ferito mentre scavalcava il cancello della sua abitazione che si trova a Vedano Olona, comune in provincia di Varese. Una gamba sarebbe infatti rimasta infilzata negli spuntoni della cancellata. Il cinquantenne è stato trasferito d'urgenza in ospedale.

La dinamica dell'incidente domestico

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco dopo le 18 in una villetta che si trova lungo via Volta. Il proprietario avrebbe dimenticato le chiavi del cancello in casa. Ha quindi deciso di scavalcarsi. Nel farlo, si sarebbe appoggiato a un supporto che poi ha ceduto. L'uomo si è sbilanciato e la sua gamba è rimasta infilzata negli spunti della cancellata.

È stato trasferito d'urgenza in ospedale

Fortunatamente è riuscito a liberarsi e, considerata la copiosa perdita di sangue, a chiamare i soccorsi. Avrebbe provato anche a fermare l'emorragia legandosi la gamba con la cintura dei pantaloni. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza di Sos Malnate e un'automedica. I medici e i paramedici lo hanno trasferito in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco, che sarebbero potuti intervenire per tagliare la cancellata, e gli agenti della polizia locale di Vedano Olona.