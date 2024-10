Scava in giardino per fermare un’infiltrazione in garage e precipita per 3 metri: muore uomo di 61 anni

video suggerito

Incidente in un giardino di Cinisello Balsamo (Milano) all'altezza di via Alessandro Volta 66. Un uomo di 61 anni è morto mentre stava cercando di bloccare un'infiltrazione di acqua nel garage sottostante attraverso uno scavo realizzato in giardino quando improvvisamente il terreno ha ceduto, risucchiandolo a una profondità di oltre due metri e mezzo.

L'allarme è scattato intorno alle 17. Immediati i soccorsi con i vigili del fuoco, accorsi sul posto con due squadre, fra cui personale del nucleo SAF, sanitari del 118 e i carabinieri di Cinisello Balsamo.

Tra i soccorritori anche gli specialisti dell'Urban Search And Rescue e il nucleo Cinofili, che hanno localizzato il corpo del 61enne padrone di casa, ormai senza vita. Le operazioni di recupero sono andate avanti per quasi due ore e sono state rese particolarmente difficili a dall'instabilità del terreno, che ha messo in pericolo anche gli stessi vigili del fuoco.

