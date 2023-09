Scappa davanti al conto di 65 euro al ristorante: per nascondersi si barrica in casa Un cittadino francese, 78 anni, ha pranzato in un ristorante di piazza Duomo a Como ed è fuggito davanti allo scontrino finale di 65 euro. L’uomo, per scampare agli inseguitori, si è barricato poi all’interno di un appartamento del centro.

Non è un'estate facile per i ristoratori di Como. Nella cittadina affacciata sul lago, infatti, si è verificato ieri ancora uno spiacevole episodio per un titolare di un locale del centro. Dopo il caso del proprietario di un sushi all you can eat, preso a calci da una coppia di clienti fuggiti al momento del conto, tocca adesso a un altro collega con l'attività in piazza Duomo: qui un cittadino francese, 78 anni, ha consumato il pasto per poi scappare davanti allo scontrino finale di 65 euro.

Una fuga che, a un certo punto, si è trasformata in un vero e proprio assedio. Secondo quanto riporta La Provincia di Como, il 78enne, per sfuggire agli inseguitori, si sarebbe infatti addirittura barricato all'interno di un appartamento di una casa in ristrutturazione, per venire finalmente stanato solo grazie all‘intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a forzare la porta della casa passando dal balcone (e che avrebbero persino trovato il cliente moroso comodamente steso sul letto, a recuperare le forze dopo la gran corsa).

Il cittadino d’Oltralpe al momento è stato identificato, in attesa di eventuali denunce da parte dei soggetti coinvolti. Le ipotesi di reato al vaglio potrebbero essere quella di insolvenza fraudolenta, per il conto da 65 euro ancora non pagato, e di violazione di domicilio: l'appartamento in questione, affacciato proprio su piazza Duomo, appartiene in realtà a un cittadino giapponese che si è mostrato ignaro della presenza del 78enne.