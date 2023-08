Scappano senza pagare il conto e picchiano il ristoratore che li insegue: è una coppia di ventenni Individuati i giovani che venerdì scorso sono scappati da un ristorante di Como senza pagare, per poi colpire con violenza il ristoratore che li aveva inseguiti: 25 anni lui e 21 lei, sono indagati per lesioni personali. In ospedale il titolare del locale, che dopo un calcio in volto ha riportato una frattura alla mandibola e una lieve commozione cerebrale.

Sono stati individuati i giovani che lo scorso 25 agosto sono scappati da un ristorante di Como senza pagare, per poi colpire con violenza il ristoratore che li aveva inseguiti: si tratta di una coppia di ventenni residenti in città, 25 anni lui e 21 lei, indagati adesso per lesioni personali e insolvenza fraudolenta. In ospedale invece il titolare del locale comasco, che dopo un calcio in volto ha riportato una frattura alla mandibola e una lieve commozione cerebrale.

L'inseguimento era avvenuto verso l'ora di pranzo nell'area pedonale di Como, tra via Dante, via Lecco e piazza del Popolo. I due ventenni, dopo un pasto da 45 euro in un ristorante di cucina orientale della zona, secondo le testimonianze dei presenti raccolte da La Provincia di Como avrebbero espressamente dichiarato ai camerieri l'intenzione di non saldare il conto, e se la sarebbero così data a gambe levate. Immediatamente inseguiti dal gestore, che era alla cassa, dal figlio e da qualche dipendente del locale.

Un gruppetto lanciato all'inseguimento che, dopo poco tempo, sarebbe riuscito a fermare i due fuggitivi bloccandoli nei pressi del passaggio pedonale di piazza del Popolo. È in questo momento che la coppia di ventenni avrebbe colpito duramente il ristoratore, ferendolo a suon di pugni e calci. Il più forte quello al volto, che lo fa svenire davanti a tutti. Fino all'intervento della polizia, richiamata dai passanti spaventati, che ha preso in consegna i ragazzi e li ha condotti in caserma.