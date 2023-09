Pranza al ristorante e quando va alla cassa rapina il titolare: arrestato con il coltello ancora in mano Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver messo a segno una rapina in un ristorante: qui ha consumato il pranzo e una volta alla cassa al posto di pagare ha puntato il coltello addosso al ristoratore e lo ha derubato.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Si è seduto al ristorante e ha ordinato il pranzo. Finita la consumazione si è alzato e si è diretto alla cassa: però al posto di pagare ha estratto un coltello lungo 30 centimetri e ha rapinato il ristoratore. È quanto è accaduto in un locale di Monza. Qui ci sono stati momenti di paura finiti solo quando la polizia è riuscito ad arrestate l'uomo con ancora il coltello in mano.

La rapina dopo il pranzo nel ristorante

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo aveva pranzato come un normale commensale al ristorante fino a quando si è alzato per andare a pagare alla cassa. Qui al posto di tirare fuori il portafoglio ha impugnato un coltello e lo ha puntato addosso al ristoratore per farsi dare l'incasso. Poi è fuggito via. Un passante che aveva assistito alla rapina è riuscito subito dopo a fermare una pattuglia della polizia che si è subito messa all‘inseguimento del malvivente. Dopo pochi minuti è stato fermato un uomo di 55 anni brianzolo: gli agenti lo hanno trovato con in mano ancora il coltello.

L'uomo autore di altre due rapine

Da ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo aveva messo a segno una rapina simile i giorni precedenti in un altro locale sempre di Monza. Successivamente era stato l'autore di un'altra rapina con la scacciacani. Dopo l'arresto il 55enne è stato portato in carcere a Monza dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.