Sberle, botte e insulti alla compagna disabile: processo immediato per un uomo La procura di Como ha chiesto il giudizio immediato per un uomo di 53 anni che è accusato di aver maltrattato la compagna che soffre di importanti problemi di deambulazione.

La procura di Como ha chiesto il giudizio immediato per un uomo di 53 anni che è accusato di aver maltrattato più volte la compagna disabile. A darne notizia è il quotidiano La Provincia di Como. Nei mesi precedenti, per l'indagato era stata emessa una misura cautelare in carcere. Dopo l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, però sono stati disposti gli arresti domiciliari, che non sta scontando in casa della compagna.

I maltrattamenti segnalati ai carabinieri dal fratello della vittima

L'avvocata del 53enne dovrà decidere se accettare l'udienza dibattimentale o chiedere riti alternativi. L'udienza si svolgerà a maggio. Per gli inquirenti, l'uomo avrebbe picchiato e vessato la convivente che soffre di importanti problemi di deambulazione. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2023. Le indagini sono partite dopo una segnalazione ai carabinieri della Compagnia di Como avvenuta il 17 agosto scorso.

Il fratello della vittima aveva infatti raccontato di aver assistito a una scena terribile: mentre si trovava in casa loro a Erba (Como), l'indagato aveva preso per il collo la compagna perché lo aveva contraddetto. I militari avevano subito avviato le indagini e ricostruito diversi episodi in cui la convivente sarebbe stata presa a sberle, ingiuriata e vessata.

La difesa dell'indagato per maltrattamenti

L'uomo – durante l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari – ha sostenuto di non aver mai picchiato la donna, ma di averle fatto qualche "battuta" senza alcun intento denigratorio. Il gip, oltre a decidere per la misura cautelare dei domiciliari, ha disposto il divieto di contattare e avvicinare la donna.