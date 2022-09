Sbalzato dalla sella del suo cavallo: gravissimo un uomo di 72 anni Un uomo di grande 72 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da cavallo: l’episodio si è verificato a Erbusco.

A cura di Ilaria Quattrone

Un gravissimo incidente, per il quale un uomo adesso è in pericolo di vita, si è verificato a Erbusco, comune in provincia di Brescia. Il 72enne si trovava in sella al suo cavallo quando è stato sbalzato. L'anziano è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove adesso è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi dell'incidente.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni operai

La dinamica è però ancora sconosciuta. Quello che si sa finora è che alcuni operai della zona industriale hanno visto solo il cavallo correre senza alcuna sella. Incuriositi da questa scena, si sono recati in strada e hanno visto l'uomo a terra. Gli operai hanno quindi allertato gli operatori sanitari del 118. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118.

L'uomo è stato trovato con un serio trauma cranico

Una volta arrivati, i soccorsi hanno trovato l'uomo con un serio trauma cranico. I paramedici hanno deciso di intubare il 72enne, di cui al momento non si riconoscono le generalità, e di trasferirlo in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato portato con un elicottero.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri

Non è chiaro se la sua prognosi sia al momento riservata o meno. Per l'incidente, sono stati allertati anche i carabinieri della stazione locale di Erbusco: i militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e capire quindi cosa possa aver causato la caduta. Nessuna notizia invece relativa al cavallo: non è infatti chiaro se sia stato recuperato o meno.