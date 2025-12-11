Sbaglia la manovra con l’auto nuova, sfonda la vetrata del centro commerciale e finisce in bilico sulle scale

L’auto in bilico sulle scale del centro commerciale di Carvico

Una Volkswagen T-Roc ha sfondato la vetrata del centro commerciale ‘Ventaglio' di Carvico (in provincia di Bergamo) e ha terminato la sua corsa in bilico sulle scale che conducono al piano sottostante. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 dicembre, e non ha avuto particolari conseguenze. Il 76enne che si trovava alla guida della vettura, infatti, ha riportato solo ferite lievi, mentre la moglie che era seduta accanto a lui è rimasta illesa. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano avrebbe fatto confusione con le marce mentre si trovava ancora nel parcheggio e, invece che ingranare la retromarcia, avrebbe messo la prima finendo contro la vetrata. L'ipotesi del malore è stata esclusa.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 18 del 10 dicembre. La Volkswagen T-Roc ha distrutto la vetrata del piccolo centro commerciale ‘Ventaglio' di via Pedrinelli e, dopo aver superato un pezzo di galleria, è rimasta in bilico su una rampa di scale con pezzi della ringhiera caduti al piano di sotto. L'auto era nuova e alla sua guida c'era un uomo di 76 anni. L'automobilista è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza della Croce Bianca di Calusco d'Adda ed è stato accompagnato all'ospedale di Merate per alcuni accertamenti. Il 76enne avrebbe riportato solo ferite lievi ed è esclusa la possibilità che abbia avuto un malore. La moglie che era seduta accanto a lui è rimasta illesa.

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Zogno, intervenuti insieme agli agenti della polizia locale di Monte Canto. All'origine dell'incidente ci sarebbe stato proprio un errore in fase di partenza da parte del 76enne. Come detto, l'auto era nuova e con il cambio automatico. È probabile, dunque, che mentre cercava di uscire dal parcheggio della struttura, l'uomo possa aver fatto confusione con le marce finendo per schiantarsi contro il centro commerciale. La messa in sicurezza dell'area è stata affidata ai vigili del fuoco del Distaccamento di Dalmine, che hanno dovuto provvedere alla rimozione del veicolo.