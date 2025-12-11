Sfascia la vetrata di un’autorimessa e rimane in bilico con l’auto a otto metri di altezza: 84enne salvo per miracolo

Paura e attimi di tensione questa mattina, in un'autorimessa garage in via Giacomo Zanella, all'altezza del civico 49, a Milano, zona viale Campania. Secondo le prime informazioni diffuse dalle squadre dei vigili del fuoco immediatamente intervenuti sul posto, pare che un anziano di 84 anni, a causa probabilmente di una manovra sbagliata, al momento di uscire dal garage, avrebbe sfondato il muretto vetrato al primo piano rimanendo in bilico per alcuni minuti ad un'altezza di circa otto metri.

I vigili del fuoco di Milano, sul posto con tre mezzi, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco, sarebbero riusciti a estrarre dall'abitacolo il conducente visibilmente molto scosso e in stato di shock. Successivamente avrebbero proceduto alla messa in sicurezza dell'intera area, bloccando il transito in tutto il primo piano dell'autorimessa. Come riportato dai soccorritori, pochi altri centimetri e la vettura sarebbe potuta precipitare con conseguenze ben più gravi per l'automobilista.

Sul posto nel frattempo sono giunti anche i carabinieri, la polizia locale e i medici del 118, inviati da Areu, l'agenzia di mergenza urgenza della Lombardia. L'anziano 84enne è stato infatti trasportato in ambulanza dal 118 al vicino Policlinico Città Studi, in codice verde, il meno grave.

Al momento si sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e se la manovra errata da parte dell'anziano sia dovuta a un malore o sia legata ad altri motivi.