Il video dell’auto che sfonda il parapetto e finisce nel Naviglio Pavese, una testimone: “Un botto incredibile”

Un’auto ha sfondato il parapetto del Naviglio Pavese a Milano ed è finita nel canale. Il guidatore è stato portato in ospedale in codice giallo. Il racconto di una testimone.

L’auto che ha sfondato il parapetto del Naviglio Pavese ed è finita nel canale. Fonte: Facebook

"Ho sentito un botto incredibile sotto casa mia". A parlare è una delle residente che ieri, sabato 22 novembre, ha assistito e documentato lo schianto di un'auto contro il parapetto del Naviglio Pavese prima di finire dentro le acque del canale. Il guidatore è stato portato in ospedale in codice giallo.

La dinamica dell'incidente

I fatti si sarebbero verificati intorno alle 4:00 di sabato notte quando un'auto proveniente da via Spaventa, a Milano, si è schiantata contro il parapetto del Naviglio Pavese ed è quindi finita nelle acque del canale.

Ad allertare i soccorritori sono stati alcuni passanti che hanno assistito all'incidente. Tra loro c'è anche una donna, residente in un condominio tra via Silvio Spaventa angolo Ascanio Sforza che ha raccontato l'accaduto. "Ho pensato che qualcuno si fosse ammazzato visto che è un incrocio dove spesso avvengono grossi incidenti", ha scritto in un post su Facebook. "Mi sono affacciata e ho visto che aveva fatto tutto da solo: ha percorso via Silvio Spaventa a chissà quale velocità e, senza neanche frenare all'incrocio, ha sfondato il parapetto del naviglio e ci è volato dentro! Ho cominciato a gridare se qualcuno mi sentiva mentre componevo il 112".

Fortunatamente, ha sottolineato la donna, il Naviglio era "semivuoto". Proprio questo ha permesso all’uomo alla guida di uscire dall’auto dopo l’impatto. "Non stava fermo, forse sotto shock". Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco: "L'hanno imbarcato e portato fuori. Per la botta che ha preso, è un miracolo che fosse vivo", ha concluso la residente.

Secondo quanto riferito, i sanitari del 118, intervenuti a bordo di un'ambulanza e un'automedica, hanno trasportato l’uomo al Policlinico in codice giallo: sotto shock, ma non in gravi condizioni.