Sant’Angelo Lodigiano, cede la ringhiera di un balcone a una festa: 17enne cade per 8 metri, è grave Tragedia sfiorata a San’Angelo Lodigiano, dove un 17enne è precipitato da un balcone dopo la rottura di una ringhiera durante una festa a casa di un amico.

A cura di Alessia Rabbai

È grave un ragazzo di diciassette anni precipitato dal balcone di un'abitazione nel Comune di San'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi. Una tragedia sfiorata che è avvenuta nella notte tra sabato 19 e domenica 20 agosto, mentre era in corso una festa in un appartamento al secondo piano di un palazzo. Il giovane dopo la caduta è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Il 17enne è precipitato nel vuoto

Secondo le informazioni apprese il diciassettenne era a casa di un amico ed erano in corso dei festeggiamenti, momenti di svago e divertimento che hanno rischiato di trasformarsi in un dramma. La ringhiera del balcone sul quale il ragazzo si trovava per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha ceduto e il diciassettenne è precipitato nel vuoto. Un volo di circa otto metri prima di finire riverso al suolo. Panico tra i coetanei che l'hanno visto cadere e scomparire, subito è scattato l'allarme al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento.

Il 17enne precipitato dal balcone nel Lodigiano è grave

Sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il ragazzo e lo ha trasportato all'ospedale di Pavia. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi. Presenti per gli accertamenti i carabinieri, che hanno svolto le verifiche necessarie sulla struttura e ascoltato alcuni testimoni, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La speranza è che le le condizioni del ragazzo migliorino nelle prossime ore e che si rimetta presto senza conseguenze gravi.