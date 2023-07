Si rifiuta di consegnare il cellulare al suo aggressore: 17enne ferito con un paio di forbici, è grave A Milano un ragazzo di 17 anni è stato trovato con le forbici conficcate in una spalla: ha raccontato di essere stato aggredito dopo che ha rifiutato di consegnare il suo cellulare a un rapinatore.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un paio di forbici perché si è rifiutato di consegnare un cellulare a un uomo che ha tentato di rapinarlo. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, mercoledì 26 luglio, a Milano. L'adolescente è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Anche il suo aggressore è finito in una struttura per alcune contusioni.

A Milano trovato un 17enne con forbici conficcate in una spalla

Sono ancora poche le informazioni circolate su quanto accaduto ieri pomeriggio. Il diciassettenne si trovava in strada quando, a un certo punto, è stato aggredito da un uomo più grande di lui. Quest'ultimo ha provato a rapinarlo e a farsi consegnare il cellulare. Il ragazzo però non si è fatto intimorire e ha rifiutato di darglielo. Questa decisione ha fatto scattare l'aggressore che ha così estratto un paio di forbici e gliele ha conficcate dietro alla spalla.

Il ladro è poi scappato. Sono stati chiamati i soccorsi e l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato i medici e i paramedici a bordo di due ambulanze. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, gli operatori hanno deciso di trasferire il giovane in codice rosso all'ospedale Niguarda. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Anche l'aggressore è stato trovato con alcune ferite

Nel frattempo la polizia ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica. Mentre cercavano il rapinatore, è arrivata una segnalazione che li allertava della presenza di un uomo di 48 anni ferito. Gli agenti sono arrivati in piazza Monte Titano, che si trova vicino alla stazione Lambrate, dove lo hanno trovato con alcune escoriazioni e contusioni e pronto a essere trasferito in codice giallo all'ospedale San Raffaele.

Durante le operazioni di rilevamento svolte anche in quell'area, gli agenti hanno scoperto che quel 48enne sarebbe l'uomo che qualche ora prima aveva cercato di rapinare il minorenne.