Cede il terreno per la pioggia a Lodi e una trivella alta 18 metri si schianta al suolo Si è schiantata al suolo a Lodi oggi una gigantesca trivella, alta 18 metri per 250 quintali di peso, dopo che il terreno ha ceduto per le abbondanti piogge degli ultimi due giorni. È successo nel pomeriggio, intorno alle 17, nella zona della stazione ferroviaria.

Un caso simile avvenuto a Milano nel giugno del 2021, quando una grossa trivella (alta più di 10 metri) è crollata su un edificio e su alcune macchine

Una tragedia sfiorata. Si è schiantata al suolo a Lodi oggi una gigantesca trivella, alta 18 metri per 250 quintali di peso, dopo che il terreno ha ceduto per le abbondanti piogge degli ultimi due giorni. È successo nel pomeriggio, intorno alle 17, nella zona della stazione ferroviaria, dove il pesante macchinario era al lavoro per realizzare un sottopasso: la trivella, montata nel cortile dei magazzini comunali di piazzale Forni, ha prima perso stabilità, e poi si è sempre più inclinata verso l'asfalto. Fino a precipitare definitivamente a terra.

La trivella è crollata dopo che gli operai avevano lasciato il cantiere

Non si registrano al momento feriti: il mezzo, fortunatamente, è precipitato appena dopo che gli operai avevano lasciato il cantiere. Subito ci sono stati i sopralluoghi dei tecnici del raggruppamento temporaneo di imprese che sta curando l'intervento, la Colombo Severo e la Italbeton, per capire come potrà essere rimosso il macchinario.

Tragedia sfiorata a Milano nell'estate del 2021

Un caso simile a quello accaduto nell'estate del 2021 a Milano, all'interno di un cantiere in via Serio. Non fu il terreno cedevole per il maltempo a causare la caduta di un'altra grossa trivella (alta più di dieci metri) su uno dei palazzi più popolosi del quartiere Morivione, ma lo spavento di passanti e cittadini fu lo stesso: in quell'occasione, nonostante non si fossero registrati feriti, ben 600 persone furono fatte evacuare, e i danni all'edificio colpito furono ingenti.