Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: muore nella notte un ragazzo di 18 anni Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita la notte tra venerdì e sabato a Mortara (Pavia): ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro un albero.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia ancora sulle strade della Lombardia. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita la notte tra venerdì e sabato mentre era alla guida della sua auto a Mortara, in provincia di Pavia. Stando alle prime informazioni, il giovane stava tornando a casa e stava viaggiando sulla statale 494 quando con la sua Fiat Cromo è andato a sbattere contro il guard-rail finendo poi contro un albero. La sua macchina si è completamente distrutta.

Il 18enne è stato soccorso poco dopo dai sanitari del 118 che hanno tentato un disperato trasferimento in ospedale ma il ragazzo purtroppo è arrivato già morto. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto: tra le ipotesi più probabili quella che il 18enne era sul rettilineo a velocità sostenuta quando ha perso il controllo dell'auto per motivi ancora da accertare. Le autorità giudiziarie potranno decidere di disporre l'autopsia sul corpo del giovane. La vittima si chiama Sorin David Uivari,è di nazionalità romena.