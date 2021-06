in foto: (Foto: Info città di Milano via Facebook)

Attimi di paura nella mattinata di oggi, martedì 15 giugno, a Milano. Una grossa trivella è crollata in un cantiere in via Serio, nel quartiere Morivione, sfondando un palazzo che si trova vicino, in via Adamello. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, si è verificato attorno alle 10.45 nel cantiere Campus. La zona è stata fatta evacuare e sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica oltre ad equipaggi della polizia di Stato, della polizia locale e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Sul proprio sito Areu riferiva di una persona rimasta coinvolta nel crollo e si temevano feriti, ma fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito nel crollo: come spiegato a Fanpage.it dalla sala operativa dei vigili del fuoco, infatti, il crollo non ha causato danni a persone.

in foto: (Foto: Info città di Milano via Facebook)

Nessun ferito: tragedia sfiorata

Diverso il discorso per quanto riguarda i danni. La trivella, alta oltre dieci metri, crollando ha sfondato alcune auto parcheggiate e si è conficcata nella palazzina dell'Ifom, (Istituto Firc di Oncologia Molecolare), danneggiandone due piani. Fortunatamente nessuno passava per strada in quel momento e nei locali della palazzina interessati dall'incidente nessuno è stato colpito: sarebbe stata una strage. La trivella è caduta proprio su uno degli edifici più popolati dell'istituto, dove erano impegnati circa 300 tra dipendenti e ricercatori. In totale sono state fatte evacuare circa 600 persone, incluse quelle che si trovano in altre palazzine dello stesso campus. I vigili del fuoco hanno escluso anche possibili fughe di gas a causa dell'accaduto: restano però adesso da capire le cause del crollo della trivella, che sarebbe caduta di lato. Non è chiaro se al momento dell'incidente il macchinario fosse in funzione oppure no.