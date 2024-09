Apre la mostra di Mike Bongiorno a Milano: orari e costo del biglietto a Palazzo Reale

video suggerito

Milano ricorda Mike Bongiorno. A Palazzo Reale a Milano dal 17 settembre e fino al 17 novembre si potrà visitare la mostra "Mike Bongiorno 1924-2024" ideata in occasione del centenario della sua nascita e che celebrerà la carriera di uno dei più grandi presentatori italiani. Si tratta di un'esposizione inedita e ricca di ricordi degli anni memorabili della sua straordinaria carriera. L'ingresso è possibile dal martedì a domenica dalle 10 alle 19.30 con giovedì chiusura alle 22:30. Mentre lunedì resterà chiusa. Ultimo ingresso un'ora prima. Il biglietto intero costa 12 euro.

"La mostra – spiegano gli organizzatori – ha come obiettivo quello di raccontare come la sua vita sia stata non solo quella di un grande comunicatore, iconico presentatore televisivo tra i padri fondatori della televisione italiana, ma anche di un profondo innovatore e interprete dei cambiamenti che hanno attraversato la nostra società per decenni. Con sessant’anni di carriera, Mike Bongiorno, “uno di famiglia”, rappresenta uno straordinario fenomeno sociale e culturale che ha contribuito a costruire l’identità nazionale e la memoria collettiva degli italiani".

Gli orari e i giorni di apertura della mostra su Mike Bongiorno

Quasi tutti i giorni chi lo vorrà potrà visitare la mostra che "permetterà allo spettatore di entrare in pieno contatto con il suo privato e con il personaggio pubblico", come spiegano chi l'ha prodotta, ovvero Palazzo Reale Milano, Fondazione Mike Bongiorno e C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con la collaborazione di Allegria, con la partecipazione di Rai e Mediaset, Main Sponsor Banca Patrimoni Sella & C. Curata da Nicolò Bongiorno e Alessandro Nicosia con la consulenza di Daniela Bongiorno. L’esposizione è realizzata anche grazie agli sponsor Barilla, DR Automobiles Groupe, Windtre, con il supporto di Archivio Storico Luce, Premium Partner Streetvox. E ancora: la mostra è promossa dal Comune di Milano – Cultura con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Si potrà accedere alla mostra da martedì a domenica dalle 10 alle 19:30. Con la chiusura di giovedì alle 22:30 e con l'ultimo ingresso un'ora prima. E con lunedì chiuso. Per le prenotazioni è consigliato accedere al sito palazzorealemilano.it

Quanto costa il biglietto per la mostra e dove acquistarlo

Il biglietto intero per la mostra costa 12 euro, quello ridotto 10 euro. E ancora: il prezzo ridotto speciale 8 euro mentre i dipendenti del Comune di Milano è ridotto di 6 euro. Per le famiglie il prezzo va dagli 8 ai 6 euro. La prevendita è possibile anche sul sito di Ticketone.

La mostra dedicata a Mike Bongiorno tra cimeli dei quiz e filmati di repertorio

La mostra dal 17 settembre e fino al 17 novembre a Palazzo Reale celebra il grande presentatore. Cosa possibile vedere all'interno della mostra?

"Grande impatto – spiegano gli organizzatori – all’interno dell’esposizione avranno le ricostruzioni scenografiche che contestualizzeranno alcuni momenti focali della carriera di Mike, consentendo al visitatore di attraversare varie epoche e di interagire dal vivo con il mondo dei quiz. Filo conduttore del percorso i filmati biografici, nei quali, attraverso le stesse parole del presentatore, si ripercorrerà la sua storia dagli anni '20 ai giorni nostri".