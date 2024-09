video suggerito

“Continuerò a chiedere alle classi sociali più agiate uno sforzo economico maggiore”: l’annuncio di Beppe Sala Il turismo milanese ha registrato numeri da record in estate. Le motivazioni sono molte: i concerti, gli eventi sportivi, l’aumento delle rotte aeroportuali. Tuttavia, non mancano gli aspetti negativi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sindaco di Milano Beppe Sala – immagine di archivio

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, nella mattinata dell'11 settembre, ha rinnovato l'appuntamento più volte ripetuto prima delle vacanze estive, delle dirette Instangram, utili a informare i cittadini "sullo stato di salute" del capoluogo. Il primo cittadino ha messo in risalto come Milano abbia registrato, negli ultimi mesi, il più alto tasso di turismo della sua storia. A luglio, sono state circa 900 mila le persone che hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza a Milano. Nonostante i grandi introiti provenienti dal flusso turistico, non mancano le problematiche nella gestione della metropoli, su tutti il pareggio di bilancio, un obiettivo che può essere raggiunto innalzando la tassazione delle classi sociali più agiate.

Le motivazioni del grande afflusso turistico in città

Sala ha voluto sottolineare le motivazioni che rendono Milano così attrattiva. Una delle cause principali è l’aumento delle rotte che permettono l'arrivo negli aeroporti milanesi. “Ci siamo fatti promotori, possedendo come ente comunale il 54 per cento della Sea (Società Esercizi Aeroportuali), di un ampliamento delle rotte aeree che collegano Milano con il mondo. Abbiamo insistito anche sulle rotte orientali, avendo registrato un incremento di turisti provenienti dal Turkmenistan e Paesi limitrofi”.

Il turismo è stato incentivato anche dai numerosi eventi musicali che si sono avuti in estate, su tutti il concerto dell’artista americana Taylor Swift, capace di registrare 80 mila presenze. Infine, grande importanza spetta anche allo sport, capace di essere un polo attrattivo come dimostrato dalle recenti olimpiadi di Parigi. Il sindaco ha sfruttato la diretta per annunciare che Milano ospiterà i mondiali di canoa del 2025 che si svolgeranno all’idroscalo.

Leggi anche Due ladri rubano il portafoglio a un anziano e tentano di prelevare i soldi al bancomat: fermati dalla polizia

Incrementare le tasse ai più abbienti

Il turismo genera aspetti positivi, ma anche negativi. Su tutti, il problema della sicurezza e degli affetti brevi, fenomeno che il primo cittadino critica duramente: “Quando in una palazzina di diversi piani noto che la maggior parte degli appartamenti non è disponibile per un lungo periodo, mi accorgo che le famiglie meno abbienti possono avere un problema, infatti ci tengo a sottolineare come da qui a fine mandato continuerò a chiedere alle classi sociali più agiate uno sforzo economico maggiore per sostenere il welfare cittadino”.

Infine, Sala si è detto disponibile a ricevere e valutare qualsiasi consiglio in ambito economico, anche quelli della controparte politica: "I dati del nostro bilancio sono pubblici, se qualcuno volesse consigliarci siamo ben disposti a ricevere delle indicazioni, consci di essere in una città progressista e ricca di eccellenze".