Crolla il solaio di un palazzo nel centro di Brescia: in corso le ricerche per escludere la presenza di persone

Il solaio crollato a Brescia (foto da vigili del fuoco)

Due solai di un edificio di quattro piani sono crollati nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 agosto, nel centro storico di Brescia. La palazzina, situata nella zona di Tresanda San Nicola, era in fase di ristrutturazione ed era disabitata. Le squadra Usar (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco hanno dovuto comunque eseguire alcuni accertamenti, insieme al nucleo cinofilo, per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Al momento, pare che nessuno sia stato coinvolto nel crollo, ma gli accertamenti sono in corso anche mediante i sistemi Imsi Catcher, in grado di rintracciare telefoni in assenza di segnale.

Non è ancora chiaro il motivo del cedimento del solaio al terzo piano del palazzo. D'altro canto, è certo che la caduta del materiale ha poi provocato in un secondo momento il crollo del piano sottostante. La struttura si affaccia sul retro della chiesa di San Francesco: una zona abitata e i residenti hanno sentito chiaramente il boato del crollo e visto fumo uscire dalle finestre.

Non si esclude che a causare il primo crollo possa essere stata un'esplosione. Oggi, 22 agosto, i lavori di ristrutturazione erano fermi, per questo motivo non c'erano operai nel cantiere.

Mentre le squadre Usar completano le verifiche per escludere la presenza di persone all'interno dello stabile, i colleghi dei vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l'area ed escludere, per quanto possibile, altri crolli. La polizia locale e la polizia di Stato è arrivata sul posto per gestire la situazione, insieme ad alcuni mezzi del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza per precauzione.