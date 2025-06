video suggerito

Il pavimento cede all'improvviso, donna di 38 anni precipita in casa a Milano e fa un volo di tre metri L'episodio è avvenuto in via Catone a Milano (viale Jenner) intorno alle 8.30 di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, una porzione del pavimento ha improvvisamente ceduto sotto i piedi della donna, facendola precipitare nel vuoto per tre metri.

Repertorio

Attimi di panico nella mattinata di oggi, lunedì 16 giugno, in un appartamento di via Catone a Milano, zona viale Jenner. Qui una donna di 38 anni è precipitata dal primo piano al piano terra a causa del cedimento improvviso di una porzione del pavimento.

Il fatto è accaduto intorno alle 8.30 di stamattina. La 38enne, secondo quanto emerso al momento, ha fatto un volo di tre metri nel vuoto. Immediatamente è partita la chiamata al 112, e sul posto sono giunti vigili del fuoco e i sanitari del 118 sull'ambulanza: le condizioni della donna, rimasta sempre cosciente durante le operazioni di recupero, sono buone, visto che è stata trasportata in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. I soccorritori, scavando sotto le macerie, hanno inoltre escluso la presenza di altre persone coinvolte nel crollo del pavimento.

In via Catone sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale e polizia di Stato, incaricati di effettuare gli accertamenti tecnici e strutturali e risalire così alle motivazioni dell'improvviso cedimento. Restano quindi ancora da chiarire le cause del crollo: le forze dell’ordine dovranno stabilire se si sia trattato di un cedimento strutturale legato a incuria, usura o altre cause tecniche. Mentre la zona interessata è stata intanto messa in sicurezza, e presto verranno effettuate ulteriori verifiche sull’immobile per stabilire le responsabilità e prevenire altri episodi simili.