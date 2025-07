Santa Margherita Ligure, cade dal muretto della discoteca “Covo Nord Est” e finisce sulle rocce: grave 18enne

Un ragazzo di 18 anni è precipitato da un muretto della discoteca Covo Nord Est a Santa Margherita Ligure (Genova), locale di proprietà dell’ex pilota di Formula 1 Eddie Irvine. Il 18enne è ricoverato in gravi condizioni.

Nella serata di mercoledì 16 luglio 2025 si è verificato un incidente alla discoteca il Covo di Nord-Est a Santa Margherita Ligure, comune della provincia di Genova. Il locale è di proprietà di Eddie Irvine, ex pilota di Formula 1. Uno studente di 18 anni di Milano è precipitato dal muretto e ha fatto un volo di dieci metri. Le sue condizioni sono attualmente molto gravi.

Il locale è una meta molto amata dagli adolescenti soprattutto quelli di Milano. Ogni estate lo frequentano in tantissimi. E mercoledì, tra loro, c'era anche il 19enne Tommaso. Il ragazzo era lì in compagnia di alcuni amici. A un certo punto durante la serata, trascorsa tra risate e divertimento, ha deciso di spostarsi con il suo gruppo in una zona più tranquilla e precisamente nello spiazzo che si affaccia sul mare. La zona è poco illuminata. E proprio lì c'è un muretto.

Attorno all'1.30, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, il 18enne si è seduto sul bordo e ha perso l'equilibrio. Ha fatto un volo di circa dieci metri. Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri. I medici e i paramedici lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Era ancora cosciente quando lo hanno trovato. Ha ripotato un trauma cranico e diverse fratture. "Stava a organizzando un viaggio dopo la maturità e e ci andrà di sicuro", ha detto un amico. Il ferito compirà 19 anni il prossimo 25 luglio. In attesa che le sue condizioni migliorino, i carabinieri di Santa Margherita stanno svolgendo accertamenti. In particolare modo si cercherà di capire se quell'area può essere resa ancora più sicura.