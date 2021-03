Hanno duettato sul palco dell'Ariston insieme a Bugo sulle note di "Un'avventura". Poi al termine dell'esibizione hanno gridato: "Forza Bergamo". Così I Pinguini Tattici Nucleari hanno voluto omaggiare e dare forza alla loro Bergamo, la città più colpita durante la prima ondata di pandemia e che oggi, dopo un anno dall'inizio dell'incubo, rischia di essere travolta ancora dal Covid. Un messaggio a non mollare da parte dei ragazzi bergamaschi che non passa inosservato. Proprio loro che hanno raggiunto il grande pubblico grazie alla partecipazione dello scorso anno al Festival di Sanremo aggiudicandosi il terzo posto con la canzone "Ringo Starr" a pochi giorni prima dello scoppio della pandemia. E ora, a distanza di un anno, sullo stesso palco hanno dimostrato il loro affetto per la loro città.

A Bergamo oggi registrati 372 nuovi casi

Il loro motto di incoraggiamento arriva pochi minuti prima l'entrata della Lombardia in zona arancione rafforzata, decisione presa oggi da Regione Lombardia dopo il forte aumento dei nuovi casi negli ultimi giorni. Solo oggi 4 marzo infatti la provincia di Bergamo ha registrato 372 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono, invece, 5.174 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia a fronte di 53.563 tamponi effettuati. E 59 i morti in un giorno. Su tutta la regione continuano a crescere anche i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 532 i malati più gravi in tutta la Lombardia, ovvero 26 in più rispetto a ieri quando erano 506 i pazienti in condizioni più gravi. Numeri che qui tornano a preoccupare soprattutto perché un paziente su cinque ricoverato in terapia intensiva è in Lombardia, se si guarda al dato complessivo nazionale. Ognuno quindi ora è richiamato a rifare il tifo per la propria città, così come hanno fatto I Pinguini Tattici Nucleari gridando sul palco dell'Ariston "Forza Bergamo".