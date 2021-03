Un concerto-evento al Teatro Donizetti di Bergamo che vedrà il maestro Riccardo Muti alla guida dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, dedicato alla città simbolo della sofferenza provocata dal Covid-19.

Il concerto sarà registrato a porte chiuse il 10 marzo, nel teatro da poco restaurato, e sarà trasmesso il 21 marzo in streaming sul sito di Bper Banca, sponsor dell'evento: "Il concerto da me diretto con l'orchestra Cherubini", ha spiegato Muti nel corso di un intervento video alla presentazione dell'evento, "è un dono a Bergamo che tanto ha sofferto in questo periodo di tragica pandemia".

Il concerto segna la partenza della tournée che vedrà Muti e l'orchestra Cherubini il 26 marzo al Teatro Mercadante di Napoli e il 28 al Massimo di Palermo. "Tutto il paese è ancora sofferente per il diabolico virus – ha proseguito Muti – ma il concerto è un segnale di sostegno morale e spirituale a una città che ha pagato un così alto tributo ed è anche un segnale per il prezzo alto che in generale la cultura ha pagato in tutto il Paese e speriamo sia di buon augurio per il futuro di tutta l'Italia".

Un evento con il quale "vogliamo dare un messaggio di ripresa e di speranza", ha spiegato Stefano Rossetti, vice direttore generale vicario di Bper Banca. "Quando lo abbiamo pensato – ha aggiunto – immaginavamo un teatro pieno, invece oggi saremo supportati dalla tecnologia e non viene meno lo spirito con cui l'avevamo ideato. Avevamo pensato anche ai camici bianchi, avremmo voluto averli ospiti, ma dedicheremo loro attraverso il nostro sito questo progetto che credo sia un evento molto importante".