Una canzone per Brescia, di nuovo travolta dal Coronavirus a un anno dalla prima ondata. È la dedica di Francesco Renga dal palco del Festival di Sanremo: "Sento notizie preoccupanti arrivare dalla mia città. Forza Brescia", ha detto l'artista dal palco del teatro Ariston.

"Forza Brescia": la dedica di Francesco Renga a Sanremo

Nella quarta serata di Festival Renga è stato costretto a ripetere la sua esibizione al festival di Sanremo a causa di un problema tecnico, come già capitato ad altri cantanti, ma ha colto l'occasione per sostenere e incoraggiare la sua città. Brescia è stata la prima provincia lombarda passata in arancione scuro a causa della rapida diffusione delle varianti, in particolare di quella inglese. La pressione sugli ospedali è in aumento, mentre i nuovi casi giornalieri sono oltre mille.

Il cantante è in gara con “Quando trovo te”

L'ex frontman dei Timoria è alla sua ottava partecipazione al Festival da solista. Quest'anno ha portato la canzone “Quando trovo te”, dopo l’ultima partecipazione nel 2019 e la vittoria con “Angelo” nel 2005. La canzone cerca di raccontare la frenesia dei tempi moderni, che lascia tutti senza equilibrio, fino all’esplosione, quel ricordo che abbiamo custodito in fondo al nostro cuore

L'iniziativa per i lavoratori dello spettacolo

Nel corso della terza serata del Festival, Renga aveva indossato come altri artisti le spillette in rosa e nero, con i simboli che indicano stop e play, fanno riferimento all’iniziativa “I diritti sono uno spettacolo, non mettiamoli in pausa” sostenuta da Scena Unita, fondo istituito per supportate i lavoratori del mondo dello spettacolo in difficoltà a causa della pandemia.