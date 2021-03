Sono 5.210 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia a fronte di 57.154 tamponi effettuati. È quanto si legge nel bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a oggi venerdì 5 marzo reso noto dal Ministero della Salute. Aumentano i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 5.174 casi a fronte di 53.563 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 6.878.580 tamponi tra test molecolari e antigenici. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 61 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 28.638 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 59.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Con la diffusione delle varianti del Covid-19 in diverse province lombarde la situazione negli ospedali da giorni è tornata a peggiorare. Salgono in modo significativo i ricoveri in ospedale: sono 4.804 (+69) le persone ricoverate nei reparti Covid (ieri erano 4.735, in aumento di 190 pazienti). Aumenta il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 543, ovvero 11 in più rispetto a ieri quando erano 532 i pazienti in condizioni più gravi. Aumenta comunque anche il dato relativo alle persone dimesse/guarite: sono in totale 519.186.

I contagi nelle province Lombarde

La mappa relativa alla situazione dei nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle diverse province lombarde evidenzia le stesse criticità che si segnalano da giorni: restano il Milanese e il Bresciano le zone in cui si concentra il maggior numero di contagi. Sono 1.593 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano e 1.122 in provincia di Brescia. Per quanto riguarda le altre province, sono 470 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 336 in quella di Varese, 332 in quella di Como e 278 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 370 nuovi contagi, mentre sono 67 quelli a Lecco e 67 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 207, in provincia di Mantova ci sono stati 188 casi, 54 casi infine in provincia di Sondrio.

Lombardia confermata in zona arancione rafforzata

Il monitoraggio di oggi dell'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la misura adottata ieri, giovedì 4 marzo, dalla Regione: la Lombardia resta in zona arancione rafforzato fino al 14 marzo. I dati relativi alla pandemia da Covid preoccupano: tra contagi e il boom di ricoveri in ospedale, e in terapia intensiva, la situazione nella regione più colpita dall'emergenza sanitaria è tornata critica.