in foto: I dipendenti dell’ex Simply (Foto di repertorio)

È salvo il supermercato ex Simply di Via Ferrara a Milano. E con esso sono salvi anche i 35 dipendenti che rischiavano di perdere il posto di lavoro. A darne l'annuncio è il Comune che, con una nota stampa, spiega: "La struttura continuerà a operare sotto il marchio "Conad" garantendo sia il servizio ai suoi abitanti che la continuità occupazionale ai suoi lavoratori".

La raccolta firme degli abitanti del quartiere Ronchetto

“La prosecuzione dell’attività commerciale – afferma l’assessora alle Politiche per il lavoro Cristina Tajani – rappresenta una vittoria anche per gli abitanti del quartiere che nei mesi scorsi avevano dato il via ad una raccolta firme per sensibilizzare l’Amministrazione contro la chiusura a tutela dello sviluppo del territorio". Il 10 settembre scorso il colosso Conad, che aveva acquistato numerosi punti vendita dalla catena Auchan, aveva annunciato la chiusura dei punti vendita di via Ferrara e di piazza Prealpi. La decisione aveva scatenato numerose reazioni. Tra queste quelle del sindacato Filcams Cgil che chiedeva alla società un intervento deciso di salvaguardia dei suoi dipendenti e dei cittadini, ma anche degli abitanti del quartiere, che sostenuti dal Municipio 6, chiedevano all'amministrazione comunale un'azione risolutiva.

L'intervento del sindaco Giuseppe Sala

Sollecitato dai suoi cittadini, il sindaco Giuseppe Sala aveva quindi scelto di prendere una posizione forte sul tema. Attraverso un post su Facebook aveva affermato di essere vicino alle famiglie e di aver dato mandato all'assessora alle Politiche per il Lavoro Cristina Tajani di attivare un tavolo con le parti interessate che potesse tutelare cittadini e lavoratori. Una promessa che fortunatamente è stata mantenuta.