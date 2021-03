"Dalla settimana prossima ci sarà il record italiano in Lombardia con 50mila vaccinazioni al giorno". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita all'ospedale alla Fiera di Milano. Salvini ha però aggiunto subito dopo: "Sperando che arrivino i vaccini". La carenza di dosi è stato finora l'alibi perfetto per giustificare, di fronte ai cittadini lombardi, il ritardo nelle somministrazioni dei vaccini anti Coronavirus. Un alibi che avrebbero anche altre regioni italiane che però, tranne Calabria e Sardegna, sono tutte davanti alla Lombardia per dosi somministrate ogni 100mila abitanti.

I disservizi di Aria, la società informatica regionale

Da settimane a finire nel mirino delle critiche non solo di cittadini e opposizione, ma anche del consulente per il piano vaccinale regionale Guido Bertolaso è Aria, la società informatica in house della Regione che ha gestito finora la piattaforma di adesioni e prenotazioni. Sms inviati in ritardo, prenotazioni cancellate, convocazioni di un numero maggiore di persone rispetto a quelle a cui toccherebbero le somministrazioni sono stati alcuni dei problemi segnalati. Disservizi che hanno spinto Palazzo Lombardia ad affidarsi alla piattaforma di Poste italiane per la vaccinazione di massa.

Per la fase della vaccinazione di massa in Lombardia servono 170mila vaccini al giorno

Anche lo stesso Salvini aveva evidenziato che non tutto in Lombardia stava funzionando come doveva, dando però la colpa a personale non all'altezza. Interrogato nuovamente sulla questione dai cronisti presenti il leader della Lega ha però svicolato guardando all'immediato futuro: "Da lunedì ci sarà il record di vaccinati quotidiani in Lombardia. Ringrazio il personale sanitario della Regione Lombardia, perché si va verso il milione di cittadini vaccinati. Uno dei più grandi punti vaccinali d'Italia è l'ospedale in Fiera con l'obiettivo di 2 mila vaccinazioni al giorno". Già ieri, venerdì 12 marzo, il direttore generale del Welfare Giovanni Pavesi aveva detto che in Lombardia si era superato il milione di dosi somministrate, anche se sul sito del Governo relativo alla campagna vaccinale il numero è al momento di 988mila dosi (qualche disallineamento è comunque possibile). Rispetto all'incremento giornaliero di dosi preannunciato da Salvini, l'ultimo dato reso noto dalla Regione è relativo a martedì 9 marzo, quando sono state somministrate 29mila dosi. Dovrebbero salire fino a 170mila al giorno, secondo quanto avevano reso noto la vice presidente Letizia Moratti e il consulente Bertolaso, nella fase della vaccinazione di massa.

Salvini difende l'ospedale in Fiera

Salvini è quindi tornato sulle polemiche sull'ospedale in Fiera al Portello, realizzato dalla Regione con donazioni private nella primavera dello scorso anno e scarsamente utilizzato nei primi mesi: "Sono qua perché su questa struttura i vostri colleghi hanno ironizzato, qualche politico ha denunciato e deriso, oggi 300 persone ci lavorano e decine e centinaia sono state salvate. Aspetto le scuse di qualcuno che diceva che era una boiata e uno spreco inutile e una presa in giro per i lombardi".