Salgono sul tetto di un palazzo e gettano bottiglie, bicchieri e tazze contro i passanti: denunciati

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra venerdì 24 gennaio e sabato 25 gennaio sono stati denunciati nove ragazzi a Brescia perché accusati di essere saliti sul tetto di un edificio e aver gettato contro i passanti bottiglie, bicchieri e tazze. I fatti sono accaduti in corso Mameli, vicinissimo alla Loggia.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, un residente ha telefonato al numero unico delle emergenze 112 poco prima della mezzanotte: "Sento passi sulla terrazza. C'è sicuramente qualcuno", ha detto come riportato dal quotidiano Il Giornale di Brescia. Alcuni Volanti e i vigili del fuoco con un'autoscala sono arrivati sul posto.

I pompieri però non hanno trovato nulla. Appena sono andati via sia loro che i poliziotti, nove ragazzi – che nel frattempo sono saliti dalla terrazza al tetto al quinto piano – si sono messi a lanciare in strada tazze, bottiglie e altri oggetti rischiando di colpire i passanti. Tra loro anche una donna con il passeggino.

È scattato di nuovo l'allarme e tre pattuglie della polizia si sono recate nuovamente sul posto. I ragazzini, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, hanno continuato a lanciare oggetti. Gli agenti sono saliti sul tetto, li hanno trovati, obbligati a scendere e accompagnati in Questura dove poi sono stati denunciati. Fortunatamente nessun passante ha riportato gravi ferite, ma il rischio che potesse accadere una tragedia è stato molto alto.