video suggerito

Maxi rissa davanti al fruttivendolo nel centro di Brescia: identificati i colpevoli I carabinieri di Brescia hanno identificato i responsabili della maxi rissa scoppiata in corso Garibaldi a Brescia lo scorso martedì 14 gennaio: sono 8 uomini. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Denunciati 8 uomini per rissa e danneggiamento. I carabinieri di Brescia hanno identificato i responsabili della maxi rissa scoppiata lo scorso 14 gennaio, in corso Garibaldi a Brescia.

La rissa, cominciata all'interno di un fruttivendolo nel pieno centro storico di Brescia, era proseguita all'esterno del locale tra i diversi soggetti coinvolti tra spintoni, sprangate, monopattini e sedie scagliate con violenza in mezzo alla strada, davanti agli occhi increduli di decine di passanti. A seguito della colluttazione, in cui si era fatto uso di oggetti contundenti tra cui diverse sedie e un monopattino, spranghe e tubi di metallo e una lama non meglio identificata, due delle persone coinvolte erano poi state portate in ospedale per aver riportato lesioni non gravi.

In seguito all'accaduto, oltre ai sanitari del 118, erano intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Brescia San Faustino che avevano avviato le indagini del caso per risalire alla dinamica della colluttazione e soprattutto ai responsabili che l'avevano scatenata. A poco più di due settimane di distanza dalla maxi rissa, questa mattina, i carabinieri sono riusciti a identificare i colpevoli grazie allo spoglio delle immagini degli impianti di video sorveglianza e le informazioni raccolte da alcuni testimoni.

Secondo queste informazioni, si tratterebbe di 8 uomini di origine nord-africana, indagati dagli inquirenti per i reati di rissa e danneggiamento. Le responsabilità penali degli indagati saranno comunque accertate soltanto all’esito del giudizio.

Maxi rissa davanti al fruttivendolo nel centro di Brescia: il video della lite in strada con sedie e spranghe