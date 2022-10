Salgono i contagi Covid in Lombardia, Moratti: “Presto la quinta dose del vaccino” Oggi martedì 11 ottobre Regione Lombardia ha registrato 14mila nuovi positivi Covid. La vicepresidente Letizia Moratti: “Abbiamo chiesto al Ministero di procedere con la quinta dose”.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ritornano a salire i contagi Covid in Lombardia. Oggi martedì 11 ottobre Regione ha registrato 14mila nuovi positivi e un'incidenza di 573 casi su 100 mila abitanti. Crescono anche i ricoveri che superano i mille pazienti: 87 solo nelle ultime 24 ore. Stabili invece le terapie intensive. Tredici le vittime, oltre 42 mila dall'inizio della pandemia.

Aumento dei contagi in Lombardia

A confermare un incremento dei casi sono le parole della vicepresidente della Regione e assessora al Welfare Letizia Moratti: "Da qualche giorno stiamo vedendo una risalita della curva dei contagi". E ancora: "Purtroppo l'allentamento di misure precauzionali individuali come le mascherine nei luoghi affollati, unitamente a una temperatura in discesa e all'apertura delle scuole, sicuramente stanno accelerando il contagio".

Pochi pazienti in terapia intensiva

La vicepresidente precisa però che la situazione in terapia intensiva non è preoccupante: "Però abbiamo un incremento nelle aree mediche. L'invito è a vaccinarsi con la quarta dose sopra ai 12 anni per tutti coloro che non l'hanno fatta".

Richiesta la quinta dose dei vaccini

In questi giorni Regione Lombardia sta procedendo con i vaccini e soprattutto con la quarta dose. Da Regione Lombardia precisano che richiederanno "al ministero di poter iniziare subito con la quinta dose sia nelle Rsa sia per i fragili". Letizia Moratti precisa anche che al momento non verrà reintrodotto l'obbligo delle mascherine.