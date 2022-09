Da mercoledì 14 in Lombardia arriva il vaccino aggiornato contro la variante Omicron del Covid A partire da dopodomani, mercoledì 14 settembre, in Lombardia verrà somministrato il vaccino contro il Covid-19 aggiornato e, dunque, efficace contro Omicron 1.

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire da dopodomani, mercoledì 14 settembre, in Lombardia verrà somministrato il vaccino contro il Covid-19 aggiornato e, dunque, efficace contro Omicron 1. Lo comunica la Regione spiegando che "la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA ha approvato l'utilizzo del nuovo vaccino solo come dose di richiamo, per i cittadini dai 12 anni in su che abbiano completato il ciclo primario".

Da mercoledì 14 settembre in Lombardia il vaccino contro Omicron

Con il via alle somministrazioni del vaccino aggiornato, arrivano le indicazioni da parte del Ministero della Salute secondo le quali il nuovo richiamo sarà riservato a chi deve fare la terza dose e ha almeno 12 anni d'età indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario; a chi deve fare la quarta dose a patto che siano passati 120 giorni dalla terza o dal tampone di uscita in caso di contagio. Come dichiarato da Regione Lombardia, per il momento sono disponibili dosi a sufficienza per "coprire le attuali necessità".

La Moratti: Contiamo anche sull'aiuto delle farmacie

Di conseguenza, per evitare code o disagi ai centri vaccinali, la raccomandazione è di prenotare la propria inoculazione sulla piattaforma gestita da Poste Italiane. Tuttavia, come già accaduto per gli altri richiami, le donne in gravidanza potranno presentarsi per ricevere il vaccino senza necessità di prenotare anticipatamente la dose online. Successivamente, a partire dalle prossime settimane, il vaccino contro Omicron sarà disponibile anche nelle farmacie aderenti. La vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha dichiarato che "le nostre strutture sono pronte per questo richiamo anti Covid. Contiamo anche nella disponibilità concreta delle farmacie il cui aiuto, in passato, è stato prezioso".