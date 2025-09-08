milano
video suggerito
video suggerito

Salgono a 29 i casi di West Nile in Lombardia: i dati dell’ultimo bollettino

I casi confermati della West Nile Fever in Lombardia sono attualmente 29. In Italia invece 502. Nuovi aggiornamenti tra domani e mercoledì.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Vittoria Brighenti
0 CONDIVISIONI
Immagine

Negli ultimi giorni sono stati diffusi i dati del nuovo bollettino relativo alla West Nile Fever. In Italia i casi confermati salgono a 502: 29 solo in Lombardia. Il 28 agosto erano 20. La WNF è una malattia provocata dal virus West Nile, un virus isolato per la prima volta in Uganda nel 1937. I serbatoi sono gli uccelli selvatici e le zanzare, le cui punture sono il mezzo principale di trasmissione all’uomo.

Come sottolineato dai medici, la West Nile non è considerata un’emergenza in Lombardia, poiché è endemica, ovvero una malattia nella quale l’agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo. La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha comunicato che la situazione epidemiologica relativa alle infezioni da virus West Nile (WNV) a livello regionale resta attualmente in linea con le tendenze degli anni precedenti.

Alla data dell’11 agosto i casi in Lombardia erano 12. Tra questi, 9 autoctoni, ossia originati nel territorio lombardo e 5 con sintomi neurologici – di cui uno ha purtroppo perso la vita (era un cittadino di oltre 85 anni con preesistenti comorbidità, ossia compresenza di patologie) -, 3 pazienti asintomatici, identificati attraverso lo screening dei donatori di sangue. Il 28 del mese scorso, il numero era salito a 20.

Leggi anche
Allerta meteo rossa in Lombardia, in arrivo forti temporali a Milano e su tutta la regione: "Evitate spostamenti"

Lo screening sui donatori di sangue è una delle misure di sorveglianza attivate ogni anno dalla regione Lombardia utili per intercettare i casi asintomatici.

I bollettini settimanali di Regione Lombardia relativi alla sorveglianza delle malattie infettive causate da virus trasmessi da animali come zanzare e zecche, tramite puntura o morso, vengono pubblicati sul sito ufficiale. La situazione continuerà a essere monitorata con attenzione, e la Regione continua a sottolineare di seguire le indicazioni di prevenzione, in particolare riguardo la protezione dalle punture di zanzare e la collaborazione con le autorità sanitarie locali. Il bollettino relativo ai nuovi aggiornamenti verrà pubblicato nei prossimi giorni.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
La zia di Matteo Barone, travolto e ucciso da un poliziotto: "Mi dispiace anche per lui"
Il poliziotto arrestato era sotto "sorveglianza" per abuso di alcolici
Chi era Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso da un poliziotto a Milano
Arrestato il poliziotto che ha investito e ucciso il 25enne a Milano: positivo all’alcol test
Poliziotto travolge e uccide un ragazzo mentre attraversa la strada
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views