Caso sospetto di Dengue a Pavia, al via la disinfestazione: quando e dove sarà

È stato segnalato un caso sospetto di Dengue a Pavia. Per far fronte a tale situazione, il sindaco Michele Lissia ha emesso un’ordinanza per un intervento di disinfestazione e bonifica dell’area interessata. Ecco dove e quando sarà.

Un caso sospetto di Dengue, la malattia infettiva tropicale trasmessa dalle zanzare, a Pavia. A lanciare l'allarme sono stati gli uffici comunali dall'azienda Ats dopo averne ricevuto oggi, lunedì 15 settembre, segnalazione. Per far fronte a tale situazione, il sindaco Michele Lissia ha subito emesso un'ordinanza per un intervento di disinfestazione e di bonifica dell'area interessata che verrà effettuato nella notte del 16 settembre.

"Al fine di prevenire la trasmissione autoctona del virus – si legge nell'ordinanza comunale – è necessario attuare, nelle aree in cui sono presenti zanzare potenziali vettori della malattia, misure mirate per il controllo degli stessi, attivando interventi di disinfestazione straordinaria e di bonifica ambientale". Inoltre, l'ordinanza dispone di "adottare tutte le misure di igiene ambientale presso le proprie aree, quali sfalcio della vegetazione incolta, rimozione dei focolai di sviluppo larvale rimovibili, pulizia, manutenzione e copertura dei focolai di sviluppo larvale inamovibili, con particolare attenzione a giardini, orti, cortili, terrazzi e balconate presenti nell'area". Viene, inoltre, disposto di "adottare tutte le misure di risanamento ambientale" per ridurre i "ristagni d'acqua".

La disinfestazione, che sarà effettuata il prossimo 16 settembre, verrà eseguita nelle aree stradali della zona interessata: l'area di circa 200 metri di raggio intorno al numero civico 10 di via Spallanzani, nel centro storico cittadino.