milano
video suggerito
video suggerito

Caso sospetto di Dengue a Pavia, al via la disinfestazione: quando e dove sarà

È stato segnalato un caso sospetto di Dengue a Pavia. Per far fronte a tale situazione, il sindaco Michele Lissia ha emesso un’ordinanza per un intervento di disinfestazione e bonifica dell’area interessata. Ecco dove e quando sarà.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Giulia Ghirardi
31 CONDIVISIONI
Immagine

Un caso sospetto di Dengue, la malattia infettiva tropicale trasmessa dalle zanzare, a Pavia. A lanciare l'allarme sono stati gli uffici comunali dall'azienda Ats dopo averne ricevuto oggi, lunedì 15 settembre, segnalazione. Per far fronte a tale situazione, il sindaco Michele Lissia ha subito emesso un'ordinanza per un intervento di disinfestazione e di bonifica dell'area interessata che verrà effettuato nella notte del 16 settembre.

"Al fine di prevenire la trasmissione autoctona del virus – si legge nell'ordinanza comunale – è necessario attuare, nelle aree in cui sono presenti zanzare potenziali vettori della malattia, misure mirate per il controllo degli stessi, attivando interventi di disinfestazione straordinaria e di bonifica ambientale". Inoltre, l'ordinanza dispone di "adottare tutte le misure di igiene ambientale presso le proprie aree, quali sfalcio della vegetazione incolta, rimozione dei focolai di sviluppo larvale rimovibili, pulizia, manutenzione e copertura dei focolai di sviluppo larvale inamovibili, con particolare attenzione a giardini, orti, cortili, terrazzi e balconate presenti nell'area". Viene, inoltre, disposto di "adottare tutte le misure di risanamento ambientale" per ridurre i "ristagni d'acqua".

La disinfestazione, che sarà effettuata il prossimo 16 settembre, verrà eseguita nelle aree stradali della zona interessata: l'area di circa 200 metri di raggio intorno al numero civico 10 di via Spallanzani, nel centro storico cittadino.

Attualità
Cronaca
Pavia
31 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Cosa rischiano le dieci persone indagate per il crollo dell'insegna Generali a Milano
Chi sono Emiliano Cacioppo e Mauro Eugenio Giuliani, tra gli indagati per il crollo
Ci sono 10 persone indagate per il crollo dell'insegna Generali a Milano
Si analizza la documentazione inviata da Generali: indagini in corso
Rimossa l'insegna Generali a Milano: era crollata lo scorso 30 giugno
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views