Sale sul tetto del capannone ma la struttura non regge e precipita nel vuoto: morto 74enne nel Mantovano Mercoledì mattina un 74enne è morto cadendo dal tetto di un capannone a Pegognaga, in provincia di Mantova. L'anziano era salito sul deposito probabilmente per verificare che il maltempo degli scorsi giorni non avesse causato danni alla struttura. L'accaduto sarebbe stato classificato come un incidente sul lavoro.

Immagine di repertorio

Questa mattina a Pegognaga, in provincia di Mantova, un 74enne è morto cadendo dal tetto di un capannone e precipitando da un'altezza di diversi metri. I soccorritori sono arrivati con urgenza sul luogo dell'incidente e lo hanno rianimato, ma l'anziano è morto poco dopo. Non si sa ancora con certezza per quali motivi il 74enne si trovasse sul tetto né quali siano le cause della caduta. Sul posto i carabinieri e l'Ats Valpadana hanno svolto tutti gli accertamenti del caso. Si tratterebbe, a quanto sembra, di un incidente sul lavoro.

Tutto è accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 14 maggio, attorno alle 11:45 sulla strada Argine Zara. Stando alle prime ricostruzioni, ancora da confermare, pare che il 74enne sia salito sul tetto del capannone, all'interno del quale erano stoccate alcune rotoballe, per controllare lo stato di conservazione della copertura dopo il maltempo degli scorsi giorni. Sembra, infatti, che l'anziano avesse notato una pozza d'acqua all'interno del deposito e avesse deciso di salire per ispezionare il tetto. La struttura, tuttavia, non avrebbe retto il peso e avrebbe ceduto, facendo cadere l'uomo nel vuoto.

Sul posto è arrivata un'ambulanza e gli operatori del 118 hanno prestato i primi soccorsi al 74enne che però è morto poco dopo essere stato rianimato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Anche i tecnici dell'Ats Valpadana hanno avviato tutte le verifiche del caso per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.