Rubano orologio da 27mila euro dall’armadietto di una palestra: uno dei ladri arrestato in Spagna Un uomo di 29 anni è stato arrestato in Spagna perché accusato di aver rubato un orologio di lusso da un armadietto di una palestra di Milano. Si cerca il complice.

A cura di Ilaria Quattrone

A ottobre 2022 due uomini avevano forzato l'armadietto di una palestra di Milano e avevano rubato un Rolex Daytona Oysterflex. Uno dei due è stato arrestato in questi giorni in Spagna: è stato estradato e oggi è arrivato a Milano. L'altro è ancora ricercato.

La dinamica del furto in una palestra

L'episodio risale al 17 ottobre 2022: due uomini sono entrati nella palestra che si trova in via Galvnani. I due si erano registrati per un accesso giornaliero. Dopo pochi minuti hanno forzato un armadietto e hanno rubato l'orologio dal valore di oltre 27mila euro. All'interno hanno trovato anche duecento euro in contanti. Gli investigatori hanno fin da subito raccolto e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I due ladri avevano lasciato l'Italia

La vittima e l'addetto alla reception della palestra hanno fin da subito riconosciuto i responsabili, ma entrambi – un uomo di 27 anni e un altro di 29 anni – avevano già abbandonato il territorio nazionale. In un primo momento, gli investigatori hanno pensato che i due si fossero trasferiti in Francia. Le forze dell'ordine hanno emesso un mandato di arresto europeo.

Il 29enne arrestato in Spagna ed estradato

Dopo nove mesi, gli agenti hanno arrestato in Spagna uno dei due presunti responsabili: il 29enne è stato arrestato l'11 maggio scorso dalla polizia spagnola a Madrid. Bella giornata di oggi, giovedì 20 luglio, la polizia lo ha trasferito a Milano: è arrivato con un volo partito dall'aeroporto di Barcellona. Proseguono quindi le ricerche dell'altro ragazzo di 27 anni che potrebbe aver lasciato anche lui la Francia.