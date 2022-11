Rubano le monete dai distributori dell’acqua portando con loro il figlio di tre anni, arrestati Un uomo e una donna sono stati arrestati mentre scassinavano un distributore dell’acqua. Nei numerosi furti messi a segno, portavano con loro anche il figlio di tre anni.

A cura di Enrico Spaccini

Con un paio di grossi cacciaviti, riuscivano a scassinare i distributori dell'acqua potabile comunale e a prendere tutte le monete all'interno. Un uomo di 53 anni e una donna di 44 anni sono stati arrestati nella notte di sabato 5 novembre a Zinasco, in provincia di Pavia, dopo essere stati sorpresi in flagranza. Per loro, il giudice del Tribunale di Pavia ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'arresto

I militari della stazione di Gambolò stavano svolgendo il solito servizio perlustrativo. Ad un certo punto, vicino a uno di quei distributori per l'acqua potabile hanno visto una donna fare il palo con accanto un bambino di tre anni.

Alla macchinetta, con due grossi cacciaviti, c'era un uomo che stavo forzando la porta della cassetta del distributore per prendere le monete. Arrestati, entrambi sono risultati essere residenti a Garlasco, oltre che disoccupati e pregiudicati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di circa 50 euro in monete.

Gli altri furti

Analizzando i filmati di altre telecamere di sorveglianza, si è scoperto che la coppia aveva commesso già altri furti come quello. In particolare nelle frazioni di Sairano, Villanova D'Ardenghi, Zinasco Vecchio e Nuovo. Il denaro che è stato trovato durante la perquisizione verrà versato sul fondo unico della giustizia.

Il caso della cassetta delle offerte

A Pavia, invece, un uomo di 41 anni è stato arrestato perché per settimane ha rubato le offerte dei fedeli dalla cassetta della chiesa Santa Maria delle Grazie. Ad accorgersi dei furti era stato il parroco, che ha allertato i carabinieri. Questi, in borghese, si sono mischiati tra i fedeli presenti a una messa e hanno colto in flagrante il ladro che aveva appena preso i soldi con un passepartout.