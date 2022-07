Ruba tutte le chiavi e sequestra in casa la moglie: “Si deve occupare solo dei figli” Un uomo di 36 anni è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona pluriaggravato: ha rubato tutte le chiavi e rinchiuso in casa moglie e figli.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Era uscito di casa prendendo tutte le chiavi così che la moglie e i figli non potevano andare più oltre la porta d'ingresso. Ora un uomo di 36 anni è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona pluriaggravato. Vittime la donna e i figli che dopo essersi accorti di quanto stava accadendo hanno chiamato il 112 e sono stati accorti.

La chiamata ai carabinieri

Tutto è accaduto in un'abitazione a Urago d'Oglio, in provincia di Brescia, all'alba di mercoledì mattina: il 36enne di origine marocchina è uscito dall'appartamento al secondo piano di una palazzina quando ancora il resto della famiglia stava dormendo. Volontariamente ha chiuso la serratura e ha così impedito a moglie e figli di uscire di casa. E poi è andato al lavoro. Quando la moglie si è svegliata si è accorta di tutto e ha chiesto aiuto ai carabinieri che si sono subito precipitati a soccorrere la donna e i suoi figli.

La spiegazione dell'arrestato

Subito i militari si sono messi sulle tracce dell'uomo, trovandolo sul suo luogo di lavoro. Una volta individuato è stato riportato a casa e ha aperto lui stesso la porta dell'appartamento. Come riporta Brescia Today, quando i carabinieri gli hanno chiesto il motivo del gesto ha risposto perché la moglie doveva stare a casa a badare ai figli. Si trova ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona. Accusa che però lui stesso nega. Spetterà ora la Procura fare tutte le indagini del caso: tra i punti da chiarire anche se la donna e i figli sono stati vittime di violenza e maltrattamenti in passato. Fondamentale saranno i prossimi giorni per le indagini.