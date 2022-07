Perde la vita mentre torna da lavoro: a casa lo aspettavano i suoi tre figli Un uomo di 46 anni è rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto nella provincia di Brescia: stava rientrando da lavoro per dirigersi a casa dove lo aspettavano i tre figli.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Si chiamava Herath Prasanna Sanijeewa, l'uomo di 46 anni che ha perso la vita in un terribile incidente che si è verificato lungo la tangenziale Ss45bis. Il 46enne è morto nel pomeriggio di mercoledì, 13 luglio 2022, a Mazzano (Brescia). L'uomo, residente a Rezzato, stava rientrando a casa dove lo aspettavano tre figli piccoli e la compagna.

Il 46enne ha invaso la corsia opposta

In base alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, l'auto – una Fiat Punto – ha sbandato intorno alle 17 di pomeriggio e ha invaso la corsia opposta di marcia. In quello stesso momento, stava arrivando un'Audi Q2 – che viaggiava verso Salò – e l'impatto è stato inevitabile. L'uomo è morto sul colpo: nonostante l'intervento tempestivo del personale medico e paramedico del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

Il suo corpo è stato estratto dai vigili del fuoco

La salma è stata estratta dai vigili del fuoco ed è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'auto era completamente distrutta. In gravissime condizioni anche l'uomo di 31 anni, originario di Gavardo, che si trovava alla guida dell'Audi. Anche lui è stato trasferito in ospedale con un elicottero. Non è chiaro se sia in pericolo di vita. Al momento è ricoverato all'ospedale Poliambulanza di Brescia.

Leggi anche Salgono a 16 i casi di legionella in Lombardia: iniziano gli accertamenti casa per casa

Potrebbe essere disposta l'autopsia

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale che cercherà di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Bisognerà capire se l'invasione da parte del 46enne sia stata causata da un malore o da un colpo di sonno. Per questo motivo non è escluso che la Procura decida di disporre l'autopsia.