Ruba bottiglie di alcolici a un bar di Sirmione e le rivende a un ristorante della zona: denunciato

Le indagini sono scattate in seguito alla segnalazione del proprietario di un bar di Sirmione, sul lago di Garda. Gli agenti di polizia hanno, quindi, fermato un 40enne italiano e lo hanno sottoposto a perquisizione personale. Gli investigatori avrebbero trovato, così, numerose bottiglie di bevande alcoliche che avrebbe dovuto consegnare presso l'esercizio commerciale. Secondo l'accusa, il 40enne invece ne avrebbe sottratte alcune e sarebbe stato intenzionato a rivenderle al proprietario di un ristorante della zona.

Per i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda, quella non sarebbe stata la prima volta che il 57enne, gestore del ristorante, si faceva consegnare le bottiglie dal 40enne per poi a sua volta rivenderle ai suoi clienti. Per questo motivo, lo scorso fine settimana il 40enne è stato denunciato per furto e il 57enne per ricettazione alla Procura di Brescia.