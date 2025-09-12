Bevande alcoliche vendute a due minorenni nel bar dell’oratorio a Brescia: denunciato il parroco

Oltre al parroco dell’oratorio di Dario (Brescia) è stata multata con una sanzione di mille euro anche la barista che ha materialmente venduto l’alcol a due ragazze minorenni. Il questore: “È necessario responsabilizzare gli esercenti”

Un sacerdote è stato denunciato in quanto titolare della licenza del bar di un oratorio a Darfo (Brescia), dove due ragazze di 17 anni avevano appena acquistato bevande alcoliche. Oltre al parroco, gli agenti della Polizia di Stato hanno multato la barista che aveva materialmente venduto alcol alle due minori: la donna è stata sanzionata amministrativamente dai poliziotti con una multa di mille euro.

"Il consumo di alcool tra i minori è un fenomeno che può avere conseguenze molto gravi sul piano sociale, sanitario e della sicurezza", ha sottolineato intanto il questore di Brescia Paolo Sartori.

"Le attività di prevenzione e controllo che svolgiamo con costanza, in sinergia con le Amministrazioni comunali e le Polizie Locali, hanno un obiettivo chiaro: tutelare i più giovani, sensibilizzare le famiglie e responsabilizzare gli esercenti. La somministrazione di bevande alcoliche a chi non ha ancora raggiunto la maggiore età non è solo una violazione della legge, ma rappresenta un serio rischio per la salute e la sicurezza dei ragazzi. È nostro dovere intervenire con fermezza ogni volta che emergono comportamenti illeciti, perché la prevenzione resta la forma più efficace di protezione dei nostri giovani".