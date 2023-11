Romano La Russa attacca Fedez all’evento per i donatori di sangue a Milano: “È un piccolo uomo” Fedez si è allontanato quando è intervenuto l’assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, che non è fra i promotori dell’evento. E quindi La Russa ha detto che “è un piccolo uomo”.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Oggi sabato 18 novembre, dalle 8,30 alle 16,30, si svolge in piazza Duomo a Milano l'evento organizzato da Fedez e dal Coordinamento interassociativo dei volontari italiani del sangue per coinvolgere quanti più donatori è possibile. All'inizio della giornata erano previsti alcuni interventi: quello del cantante che ha provato sulla propria pelle l'importanza delle trasfusioni e di alcune autorità locali. Fra queste l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa. Ma, quando il fratello del Presidente del Senato ha preso parola, il rapper ha deciso di allontanarsi e in molti hanno notato il gesto. Da lì è nata una polemica fra i due.

Fedez: "Il signor La Russa non l'ho mai visto coinvolto"

Fedez ha deciso di allontanarsi quando ha visto che, dopo il suo intervento di apertura delle donazioni di sangue in piazza Duomo a Milano, stava iniziando a parlare Romano La Russa, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, e subito dopo di lui avrebbe preso parola l’assessora alla Famiglia Elena Lucchini. In molti hanno notato il gesto, tanto che poi alcuni giornalisti hanno chiesto al cantante se fosse stato casuale o voluto.

"No non è un caso, perché questa cosa l'abbiamo organizzata la fondazione Fedez con Avis, Fratres, e il comune di Milano. Io il signor La Russa non l'ho mai visto coinvolto e nemmeno la signora che ha detto che stava pensando di organizzare un evento", ha spiegato. Quest'ultima sarebbe l'assessora Lucchini. E a chi gli ha chiesto se quindi, secondo lui, Regione Lombardia si è imbucata all'evento, Fedez ha risposto con un secco "Fate voi".

La Russa: "Fedez è un piccolo uomo"

Subito dopo è arrivata anche la replica di La Russa, che ha insultato Fedez per il suo gesto. L'esponente di Fratelli d'Italia ha infatti commentato: "È meritevole quello che ha fatto e ringrazio in qualche modo anche lui, ma ha dimostrato di non avere rispetto per i presidenti delle altre associazioni, mentre loro parlavano ha pensato bene di andare a fare le foto coi propri fan". E poi ha aggiunto: "È un piccolo uomo".