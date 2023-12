Rocce si staccano dalla montagna e finiscono nel lago di Garda: il video della frana Nella giornata di ieri, sabato 16 dicembre, una frana si è staccata dalla montagna finendo poi nel lago di Garda.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 16 dicembre, si è staccata una grossa frana dalla montagna di Tremosine che si trova in provincia di Brescia. I massi sono poi finiti nel lago di Garda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il distacco di massi è avvenuto vicino alla galleria installata tra la frazione di Campione e la zona della Forra. Quando i detriti sono caduti nelle acque del Garda, hanno sollevato un'importante nube di polvere. Sarebbe stata coinvolta anche una via secondaria che tocca la strada statale 45 bis. Sono subito intervenuti i pompieri. Per arrivare, i soccorritori sono stati costretti a chiudere la Gardesana così da poter effettuare tutte le operazioni necessarie.

Naturalmente questo ha causato non pochi disagi: il traffico, infatti, è andato in tilt. I carabinieri della stazione di Salò e i Vigili del fuoco sono arrivati con un elicottero e i mezzi che vengono usati in caso di emergenza idrogeologica. Sul posto c'erano anche gli operatori che sono addestrati per cercare persone sotto frane e macerie. E infatti nonostante il distacco – come si può notare dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco – sia stato molto importante non ci sono persone ferite.

Al momento non è chiaro cosa possa aver provocato la frana né se siano prevedibili ulteriori episodi simili.