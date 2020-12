È stato trovato quasi completamente carbonizzato all'interno di una roulotte a Rivolta d'Adda il corpo senza vita di una persona di cui ancora non si conoscono le generalità. Stando alle primissime informazioni, i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, mercoledì 23 dicembre in un'azienda agricola nel comune che si trova in provincia di Cremona dopo essere stati allertati per un incendio. Poco dopo hanno fatto la triste scoperta: all'interno della roulotte andata a fuoco c'era il corpo senza vita e ormai carbonizzato della vittima. Sul posto, dunque, è stato necessario anche l'intervento dei carabinieri della stazione di Rivolta d'Adda, dei militari della scientifica e del magistrato di turno, chiamati a ricostruire le ultime ore di vita della persona deceduta.

Restano ancora sconosciute le generalità della persona carbonizzata

A poche ore di distanza dalla scoperta del cadavere tutta la vicenda è ancora avvolta dal mistero: ora le forze dell'ordine stanno cercando, in primo luogo, di risalire alle generalità della persona rimasta vittima nell'incendio. Non si sa nemmeno se si tratti di una donna o di un uomo: la sua identificazione potrebbe essere molto difficile, considerando lo stato in cui è stato ritrovato il corpo. Sono tanti dunque, comprensibilmente, i dubbi sulla vicenda. Anche sulla causa dell'incendio che ha devastato la roulotte e in cui è morta la vittima non c'è certezza: si sta cercando di capire se possa essere stato causato da un gesto volontario o da un incidente, magari da un corto circuito all'interno della roulotte: servirà ancora un po' di tempo e di lavoro per scoprirlo.