Ritrovo all’alba per Sofia Castelli, uccisa dall’ex compagno: “Le dedichiamo l’inizio dell’anno scolastico” Amici, parenti e compagni di scuola di Sofia Castelli si sono ritrovati all’alba di questa mattina, 29 settembre, in Piazza Castello a Cologno Monzese (Milano). Alla 20enne uccisa dall’ex fidanzato lo scorso 29 luglio è stato dedicato l’inizio dell’anno scolastico.

A cura di Enrico Spaccini

Sofia Castelli e il ricordo dei suoi compagni di scuola

Sofia Castelli è stata uccisa nella notte tra il 28 e il 29 luglio dal suo ex fidanzato, Zakaria Atqaoui. In suo ricordo, l'Istituto Leonardo Da Vinci ha organizzato per l'alba di oggi, venerdì 29 settembre, un evento per dedicare alla 20enne l'inizio simbolico del nuovo anno scolastico. Il ritrovo era stato fissato per le 5:40 in Piazza Castello a Cologno Monzese (Milano), dove viveva Castelli, in modo da poterle dedicare un momento di riflessione alle 5:58, il minuto della sua ultima story pubblicata su Instagram.

Sofia Castelli e la story pubblica su Instagram alle 5:58

"Un anno scolastico nel nome di Sofia"

Stando a quanto riferito dagli organizzatori, almeno 200 persone si sono presentate questa mattina per ricordare Castelli. Tra questi, oltre la famiglia della ragazza, c'erano i compagni di scuola, i docenti, il dirigente scolastico del Da Vinci e il sindaco di Cologno Monzese.

La mattinata è stata organizzata in tre fasi. La prima dedicata al silenzio, "per riflettere", la seconda a Sofia, "per sapienza" e l'ultima all'impegno, "per reagire". Nel corso della mattinata, la famiglia della 20enne ha preferito non parlare. Alla fine dell'evento, i ragazzi hanno consegnato al padre uno striscione.

L'omicidio di Sofia Castelli

Castelli aveva trascorso la notte tra il 28 e il 29 luglio alla discoteca The Beach di Milano insieme a un'amica. Le due, poi, avevano deciso di tornare a dormire a casa della 20enne a Cologno Monzese. Si erano sistemate in camere diverse e in quella scelta da Castelli c'era il suo ex fidanzato, Atqaoui, nascosto nell'armadio.

Dopo che Castelli si è addormentata, il 23enne è andato a prendere un coltello in cucina e ha ucciso la ragazza colpendola quattro volte. Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri di Sesto San Giovanni, Atqaoui era ossessionato dal fatto che la sua ex fidanzata potesse avere una nuova relazione.

Nella notte tra il 23 e il 24 luglio si sarebbe presentato nella discoteca che frequentava Castelli per poi litigare, alcuni testimoni dicono anche mettendosi le mani addosso, con un ragazzo che aveva mostrato attenzioni nei confronti della 20enne. Il giorno prima del femminicidio, invece, si sarebbe presentato a casa della ex fidanzata e le avrebbe sottratto un mazzo di chiavi. L'indomani è entrato nell'appartamento e si è nascosto per sei ore nell'armadio in attesa che la 20enne tornasse per poi ucciderla. Atqaoui si è costituito alla stazione della polizia locale presentandosi con i vestiti ancora sporchi di sangue.