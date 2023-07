Uccide la ex fidanzata con diverse coltellate, poi va dalla polizia e si costituisce Un ragazzo di 23 anni si è presentato dalla polizia per denunciare di aver ucciso la sua ex fidanzata. Gli agenti hanno poi trovato il corpo nella sua abitazione.

All'alba di oggi, sabato 29 luglio, un ragazzo di 23 anni si è presentato al comando della Polizia Locale di Cologno Monzese, in provincia di Milano, per confessare di aver ucciso la sua ex fidanzata. Gli agenti, insieme ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, si sono recati sul luogo del delitto e hanno trovato il cadavere di una ragazza di 20 anni con diverse ferite di arma da taglio.

Secondo quanto finora ricostruito di carabinieri che stanno indagando, l'omicidio risalirebbe alla scorsa notte. I due, nonostante avessero interrotto la relazione, si sarebbero trovati insieme, e in compagnia di una terza persona, nell'appartamento della vittima.

All'improvviso, non si sa se in seguito a una lite, lui avrebbe iniziato poi a colpire la sua ex fidanzata con più fendenti alla gola fino a ucciderla. Non è chiaro, invece, se l'altra ragazza, un'amica della ventenne, fosse ancora presente al momento del delitto e quale sarebbe stato il suo ruolo.

Alle prime luci dell'alba, però, il ragazzo si è presentato spontaneamente al comanda della Polizia Locale e ha confessato l'omicidio. Ora è in stato di fermo presso la caserma dei Carabinieri di Cologno Monzese.