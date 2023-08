Ritrovato morto Emilio Sali, l’82enne scomparso da una settimana: era intrappolato nella sua auto Emilio Sali è l’uomo di 82 anni che era sparito da Codogno (Lodi) lo scorso sabato: ieri è stato trovato il corpo a bordo della sua auto rimasta impantanata nella sabbia.

A cura di Ilaria Quattrone

Sabato 19 agosto Emilio Sali, un uomo si 82 anni, è scomparso da Codogno, comune della provincia di Lodi. Nessuno ha più avuto sue notizie: né amici né parenti. Allarmati da questa sparizione, i suoi familiari hanno chiamato le forze dell'ordine affinché facessero luce su questo mistero. I carabinieri, ricevuta la segnalazione, hanno fatto iniziare immediatamente le ricerche. Dopo giorni di perlustrazioni, però nessuno è riuscito a trovare elementi che potessero aiutare a capire che fine avesse fatto l'anziano.

Il ritrovamento del corpo dell'82enne

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 agosto, è arrivata una notizia tragica: in un punto dell'area golenale del fiume Po, precisamente a Castelnuovo Bocca d'Adda, è stato trovato il cadavere di Sali. Il corpo si trovava nella sua automobile. A ritrovarlo a bordo della sua Tiguan grigia chiaro sono stati proprio i carabinieri del comando di Codogno. I militari hanno svolto i rilievi per capire come abbia fatto il pensionato a finire lì. Probabilmente l'uomo vuole raggiungere una piccola area boschiva che era di sua proprietà. Potrebbe essere rimasto impantanato nella sabbia e per questo motivo non sarebbe più riuscito a muoversi.

Il cadavere portato all'istituto di medicina legale

Sembrerebbe inoltre che Sali non avesse con sé il cellulare e, per questo motivo, non ha potuto chiedere aiuto. Dopo aver concluso tutte le operazioni di messa in sicurezza e di recupero, è stato disposto il trasferimento del cadavere all'istituto di medicina legale che si trova a Pavia. Probabilmente sarà sottoposto a un'indagine autoptica esterna necessaria a comprendere le cause della morte.